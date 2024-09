Adara Molinero, tras las declaraciones de Frigenti: "Si Álex Ghita es bisexual es algo que tiene que contar él"

Al reportero del mencionado medio, la hija de Elena Rodríguez le dijo que no tenía problema en hablar de lo que se había contado sobre Frigenti y Ghita, pero que no se quería extender porque "es algo entre ellos" y porque es un asunto que no afectó en la decisión de acabar con su relación con el entrenador personal: "Lo que no veo bien es que una persona vaya a hablar de otra, de si es bisexual o no, creo que es la persona al final la que lo tiene que decir".