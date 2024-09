La ganadora de 'GH DÚO' ha revelado que ha tenido una cita tras acabar su romance con Álvaro Boix

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hablado del chico con el que ha quedado en Puerto Real

Álvaro Boix aclara qué planes tiene tras su distanciamiento definitivo de Lucía Sánchez

Tras su ruptura con Isaac Torres, Lucía Sánchez se ilusionó con Álvaro Boix, con el que tenía una historia pendiente porque ambos se habían gustado en 'Baila conmigo'. No fue hasta 'Los vecinos de la casa de al lado' cuando pudieron darle una oportunidad a lo suyo, que no llegó a buen puerto porque decidieron tomar caminos por separado. Ahora, un mes después, la ganadora de 'GH DÚO' ha vuelto a tener una cita y lo ha contado todo en un directo.

"He tenido una cita, para que lo sepáis", contaba la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que se partía de risa al darse cuenta del bombazo que había soltado: "Me voy de la lengua con el aburrimiento... Hay veces que os tomo como si fuerais mis amigos y mi madre ni siquiera lo sabe". Al conocer esta información, sus seguidores se han quedado muy sorprendidos pero también se han alegrado mucho por ella, pues saben que en los últimos años lo había pasado muy mal por amor y les gusta verla feliz.

La gaditana ha aclarado que la cita no había sido con Álvaro, su 'ex' más reciente, y al momento una de sus seguidoras le ha pedido que haga 'el test de Perales', inspirado en la famosa canción del artista de Cuenca '¿Y cómo es él?': "¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?". Una petición que le hacía tanta gracia que se animaba a revelar que se trataba de un chico de su pueblo, Puerto Real en Cádiz.

"Sorprendentemente, porque jamás en mi vida he estado con alguien de mi pueblo ni he conocido a nadie aquí, menos al que ya conocéis", ha confesado la influencer, haciendo referencia a Manuel González, el hombre que la convenció para participar en 'La isla de las tentaciones' y con el que no tiene una buena relación porque es incapaz de perdonarle el daño que le hizo con sus infidelidades públicas.

"No nos hemos conocido hace poco, nos conocíamos de toda la vida, pero de vista, nunca habíamos interactuado", añadía la amiga de Mayka Rivera, que muy pronto parecía arrepentirse de haber compartido este dato e intentaba restarle importancia a su cita: "Os lo he dicho como un cotilleo, pero no he dicho que esté ilusionada ni enamorada, sin más".