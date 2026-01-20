Lorena Romera 20 ENE 2026 - 09:00h.

La pareja de 'La isla de las tentaciones' han recibido críticas por la compra que han hecho tras mudarse a su nueva casa

Claudia Martínez y Mario González comunican una feliz noticia tras su reciente reconciliación

Compartir







Claudia Martínez y Mario González han recibido duras críticas por la adquisición que han hecho para su nueva casa, a la que se acaban de mudar juntos, dando el paso más importante de su relación. La pareja de exparticipantes de 'La isla de las tentaciones', exconcursantes también de 'Supervivientes', han hecho alusión a estos comentarios negativos, defendiendo su compra.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez enseña cómo tiene el pecho un año después de su operación

Hace apenas unos días, la de Barcelona y el madrileño compartían con sus seguidores la feliz noticia de que habían decidido mudarse a vivir juntos tras su reciente reconciliación. "Nos vamos a vivir juntos. Qué felices estamos de haber encontrado la que va a ser nuestra casita y de poder vivir esta aventura con vosotros", escribía la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' en un post conjunto en el que compartían las primeras imágenes de su piso vacío.

Una vivienda que ya han empezado a llenar con los primeros muebles y nuevas adquisiciones. Y ha sido precisamente por esto por lo que la pareja ha recibido críticas y advertencias, pues han sido muchos los usuarios que consideran que han hecho una "mala compra".

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez aclara su relación con Manuel Turizo tras el revuelo causado por sus fotos juntos

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Vamos a ver una película en nuestra tele, aunque hay gente en TikTok que la está criticando un montón, pero tengo que decir que nosotros estamos encantados", ha zanjado la influencer, defendiendo la elección que han hecho para su nuevo televisor. "Un poco grande", señalaba ella en este vídeo, que ha sido el que ha generado la polémica.

"Al mes va lenta", "esa marca va fatal", "esa televisión es muy lenta", "esa marca va muy mal, tuvimos que cambiarla" o "con el tiempo falla", coinciden los usuarios. Luego están los que la recomiendan que la cuelgue en la pared en lugar de ponerla en un mueble. "Con cualquier roce se va a ir al suelo" o "cuélgala, así tenéis el mueble despejado...", le aconsejan.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pero Claudia Martínez reconoce que "les da palo", porque están de alquiler y "es una movida". Además, cuenta que ya han colgado la televisión de la habitación y que no quieren "abusar". Otros, sacan punta a las medidas de la tele y las dimensiones del salón. "Demasiado grande para ese salón tan pequeño", le dicen. A lo que la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha respondido con un: "No es pequeño, ya os enseñaré".