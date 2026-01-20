Natalia Sette 20 ENE 2026 - 16:25h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela por qué no han podido coger el avión de regreso a España y han tenido que quedarse en Londres

Patricia Steisy revela cómo ha perdido 50 kilos en 5 meses

Compartir







Patricia Steisy y Pablo Pisa han decidido irse de viaje para desconectar y pasar tiempo en pareja tras su reconciliación . Sin embargo, no han podido abandonar Londres cuando estaba previsto y regresar a España. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, honesta como siempre con sus seguidores, cuenta el motivo.

Los influencer han pasado por un año muy complicado, primero con la ruptura y después con el inesperado fallecimiento de la madre de Pablo . Tras estos duros momentos, ambos decidieron darse de nuevo una oportunidad y parece que están mejor que nunca. Con intención de desconectar del trabajo y los problemas, ambos se fueron a Londres a pasar unos días.

PUEDE INTERESARTE Acusan a Patricia Steisy de pincharse un medicamento para perder 50 kilos en 5 meses y responde rotunda

Aunque el viaje fue perfecto y ambos pudieron disfrutar de tiempo a solas, el último día no salió como ellos querían. La exconcursante de ‘Supervivientes’ explica que no han podido coger el vuelo que tenían comprado y han tenido que pasar la noche en el hotel del aeropuerto para poder viajar al día siguiente.

PUEDE INTERESARTE Patricia Steisy desvela el regalo especial que le ha hecho a su hija

“Hoy teníamos que irnos para Madrid. Llegamos al aeropuerto una hora antes y le preguntamos a un hombre a dónde teníamos que ir”, ha comenzado explicando la creadora de contenido. Lo que no se esperaban para nada fue la respuesta del señor. “Mira el hombre los billetes y nos que dice que no es ahí, que es en otro aeropuerto que está a dos horas”, ha contado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tras el shock inicial, la pareja comienza a ser consciente de que han perdido el vuelo y no podrán regresar a España como tenían previsto. Después de comprobar si había otro disponible y ver que no, la creadora de contenido llamó a la agencia de viajes para ver si le podían solucionar el problema y así fue.

“La de la agencia no puede ser más buena, me da mucha lástima. Qué vergüenza”, ha admitido con sinceridad Steisy. No es la primera vez que la de Granada debe acudir a ella por una urgencia en un viaje y ha llegado a un punto en el que la influencer se siente verdaderamente avergonzada. Tanto, que aunque la agencia le ha ofrecido pagar el hotel del aeropuerto, lo ha pagado ella.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con todo esto, los empresarios han tenido que quedarse una noche más en Londres y esperar al día siguiente para poder regresar a España junto a su hija Athenea. La próxima vez, seguramente revisarán mucho mejor el billete de avión.