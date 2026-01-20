Lorena Romera 20 ENE 2026 - 11:50h.

El ganador de 'Supervivientes All Stars' explica los 8 puntos clave a tener en cuenta en un accidente ferroviario como el de Córdoba

Rubén Torres, además de ganador de la última edición de 'Supervivientes All Stars', es bombero. Por eso, a través de su perfil de Instagram, ha compartido un vídeo explicando cómo actuar en un accidente ferroviario como el que ha ocurrido en Adamuz, Córdoba, que ya se ha cobrado la vida de 41 personas. El de Barcelona, de 33 años, ha aportado nueve puntos clave a tener en cuenta en tragedias como estas.

Después de dar el pésame a los familiares y amigos de los fallecidos y su agradecimiento a los servicios de emergencia y a los voluntarios, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha querido aportar su granito de arena dando "unas pautas muy sencillas" para explicar cómo actuar "en caso de un accidente tan fuerte como este".

Los nueve puntos clave para un accidente ferroviario