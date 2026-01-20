Accidente
Rubén Torres explica cómo actuar en un accidente ferroviario como el de Adamuz: nueve puntos clave a tener en cuenta
El ganador de 'Supervivientes All Stars' explica los 8 puntos clave a tener en cuenta en un accidente ferroviario como el de Córdoba
El accidente ferroviario en Adamuz: la Guardia Civil pide inmovilizar el vagón seis del Iryo, el primero que descarriló
Rubén Torres, además de ganador de la última edición de 'Supervivientes All Stars', es bombero. Por eso, a través de su perfil de Instagram, ha compartido un vídeo explicando cómo actuar en un accidente ferroviario como el que ha ocurrido en Adamuz, Córdoba, que ya se ha cobrado la vida de 41 personas. El de Barcelona, de 33 años, ha aportado nueve puntos clave a tener en cuenta en tragedias como estas.
Después de dar el pésame a los familiares y amigos de los fallecidos y su agradecimiento a los servicios de emergencia y a los voluntarios, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha querido aportar su granito de arena dando "unas pautas muy sencillas" para explicar cómo actuar "en caso de un accidente tan fuerte como este".
Los nueve puntos clave para un accidente ferroviario
- Mantener la calma: "Sé que parece obvio, pero es lo más importante", expresa el ganador de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. En caso contrario, "puede ser que te pierdas, te des golpes o, incluso, pases por alto cosas muy importantes". Por eso, lo primero de todo, "unas respiraciones y mantener la calma".
- Autoprotección: "Con el accidente en curso, hay que agarrarse a lo que se pueda y proteger el cuerpo", explica el bombero, experto en este tipo de situaciones. Rubén Torres señala que hay que "poner las rodillas en el pecho para proteger los órganos vitales.
- Evaluar tu cuerpo y el entorno: Con el tren parado, comprobar la situación.
- Llamar al 112: "Puedes hacerlo desde el móvil o actuar mediante los botones de emergencia del vagón", recuerda el ganador de 'Supervivientes All Stars'. Es muy importante "decirles qué ha pasado, dónde estás y cuántos heridos puede haber".
- Evacuar el tren, solo si es seguro: "Hay que fijarse si hay cables, fuego, humo... Y, muy importante, si viene otro tren. Para ello, utiliza la salida de emergencia", expresa el catalán.
- Ayudar a otros: "Solo si puedes, ve a socorrer a otras personas", señala. Eso sí, y esto es muy importante: "no moverlo en caso de que esté muy grave, excepto si hay riesgo de que haya fuego o humo", puntualiza. Otra forma de ayudar es "coordinar la situación o calmar a la gente".
- Primeros auxilios: "Si tienes los conocimientos y te ves capaz, haz primeros auxilios. Podría ser a través de presión directa al sangrado, inmovilización de fracturas (con ropa, cinturones...) y, especialmente, comprobar que el herido respira. En caso de que no sea así, habría que iniciar la maniobra RCP", recuerda.
- Buscar un lugar seguro y visible: "Una vez evacuadas y rescatadas todas las posibles víctimas, sal del tren", comenta Rubén Torres. Eso sí, siempre vigilando el entorno y atendiendo a posibles peligros.
- Informar a los servicios de emergencias: "Hay que explicarles la situación", señala. "Para eso hay que decirles qué viste, cuántos heridos hay y dónde están", apunta el ganador de 'Supervivientes', explicando en este vídeo los nueve puntos clave para saber cómo actuar en un accidente ferroviario como el que ha ocurrido en Adamuz, Córdoba.