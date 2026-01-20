Jonathan Pérez, de 'Gran Hermano', aclara si su delicado momento personal es por Yolanda Claramonte
El exconcursante de 'Gran Hermano' se sincera sobre su complicado proceso y aclara si es debido a Yolanda Claramonte, madre de su hija
Jonathan Pérez explica el delicado motivo de su desaparición: "Jamás me he escondido"
Jonathan Pérez ha hablado del delicado momento personal que atraviesa. Después de desvelar que no se encuentra en su mejor momento, el exconcursante de 'Gran Hermano' ha querido aclarar si este complicado bache se debe a Yoli, su expareja y madre de su hija Valeria. Una publicación en la que el valenciano da nuevos detalles del proceso en el que se encuentra.
"Como ya os conté, estoy pasando por una situación delicada, que espero que muy pronto pueda compartir con todos vosotros y, por supuesto, que os pueda ayudar si alguna vez os encontráis en una situación similar", ha comenzado señalado el que fuera concursante de 'GH 15', donde conoció a Yolanda Claramonte, conocida como 'LoveYoli' en el entorno online.
El primo de Juanma Furio, pareja de Azahara Luque -quienes también se conocieron participando en esa misma edición de 'Gran Hermano' ha hablado de ser víctima de mentiras ajenas. "Muchas injusticias comienzan cuando callamos, así que lucha por lo que crees. Y recuerda algo muy importante: jamás estás solo, ya que cuando alzas la voz con la verdad, siempre hay alguien que responde", ha comentado en este vídeo, en el que ha querido aclarar si Yoli tiene algo que ver en este difícil proceso.
"Espero poder contaros todo muy pronto"
"Espero poder contaros todo muy pronto", la ha dicho a sus seguidores, que se han volcado con él desde que hizo público el difícil momento en el que se encuentra. "Sé que hubo mucho revuelo con mi vídeo, pero quiero deciros que no, que esto no tiene nada que ver con la madre de mi hija Valeria y que, con el tiempo, las cosas se sabrán", ha prometido.
"Hay algo que he aprendido con el tiempo, y más en estos últimos tres meses, y es que no todas las personas mienten igual. Hay personas que mienten por miedo, por protegerse... Pero hay un perfil muy concreto que jamás asume su responsabilidad. Son personas que, pase lo que pase, siempre van a tener un culpable externo. Que nada es cosa suya, que todo les ocurre, todo se lo hacen...", señala el valenciano.
"El tiempo pone cada cosa en su lugar"
"Jamás escucharás un: 'yo me equivoqué' o un 'lo siento'. Porque aceptar la verdad sería mirarse al espejo y para eso también hay que tener valentía, cosa que esta gente no tiene. Irán cambiando su versión dependiendo de la persona que tengan delante y adaptarán su relato según les convenga. La verdad se defiende con hechos y con tiempo. Y el tiempo pondrá cada cosa en su lugar. Todo cae por su propio peso", ha zanjado Jonathan Pérez, exconcursante de 'Gran Hermano'.