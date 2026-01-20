La novia de Kiko Rivera habla por primera vez de la presunta discusión con Irene Rosales por ella

Rocío Molina 20 ENE 2026 - 12:20h.

La novia de Kiko Rivera ha zanjando el tema de la presunta discusión de Kiko Rivera e Irene Rosales por ella

La reacción de Lola García, novia de Kiko Rivera, tras ver la foto que ha publicado con su otro gran amor

Lola García, la novia de Kiko Rivera, cada vez se va haciendo más a su nueva situación y a que es foco de interés por parte de la prensa. Sonriente y tranquila, la bailarina se ha dirigido a los periodistas de Europa Press y ha hablado por primera vez sobre la presunta discusión con Irene Rosales por ella. Un tema en el que ya se pronunció anteriormente la exmujer del dj y del que la andaluza también ha querido zanjar con su respuesta.

Según publicaba la revista 'Lecturas', Kiko Rivera e Irene Rosales habían protagonizado una fuerte bronca por la nueva novia del dj, la bailarina Lola García, en el centro. La razón sería que el finalista de 'GH DÚO' le habría pedido a su exmujer que incluyese el nombre de Lola, su nueva pareja, dentro de la lista de personas que puede recoger a sus hijas, Ana y Carlota, a la salida del colegio. Una petición con la que Irene no estaría de acuerdo.

Y, aunque la propia Irene Rosales dejaba constancia de que no había existido tal desencuentro con Kiko Rivera por esta petición, ahora ha sido la propia Lola García la que ha querido zanjar este tema para dejar de estar en ojo del huracán. Si la exconcursante de 'GH VIP' era de lo más explícita diciendo que "no sabía de dónde sacaban esas cosas", la bailarina ha sido más comedida en su respuesta, pero ha secundado lo que decía la exmujer de su chico.

"No, no todo muy bien", han sido las palabras con las que ha descrito que no hay ningún tipo de roce entre ella e Irene Rosales, ni que ha existido esa supuesta discusión por ella y la petición de que pueda ir a buscar al colegio a las hijas de su novio.

La andaluza está en un momento de lo más dulce tanto a nivel personal como profesional. En sus redes deja claro lo enamorada que está de Kiko Rivera. No se esconde y defiende al hijo de Isabel Pantoja ante las críticas que está recibiendo por la exposición de su noviazgo o a los que le califican de cursi con sus palabras. "Nosotros vivimos, seguimos y sentimos. Gracias por quererme con esa paz y locura tan bonita", le ha escrito a través de sus redes.

Y en el terreno profesional también está cosechando grandes éxitos y buena prueba de ello es la ovación que se ha llevado recientemente tras presentar en la capital su espectáculo 'Esencia y raíz' con el que ha dejado al público absolutamente enamorado.