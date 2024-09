"No voy a entrar a saco porque es caer en un bucle absurdo. Pero si vais a meteros en mi Instagram para decirme que nada de lo que hago tiene ningún crédito porque tengo un puñetero apellido, podéis ahorraros ese pensamiento", ha comenzado diciendo. La exconcursante de 'Supervivientes' está muy orgullosa de lo que es y de su familia, pero no va a tolerar que se diga que todo lo que ha conseguido es solo por la herencia familiar que tiene.

"Vivir toda una vida con gente diciéndote que nada de lo que haces te lo has ganado tú, que hay gente mejor que tú, que no sabes lo que es trabajar, que vives en el mundo de yupi y que no sabes lo que es sufrir, al final te puede romper, porque te sientes como una mier...", ha expuesto su dolor, recalcando que no va a esconderse por venir de una familia conocida, pero que no por eso ella no sigue trabajando duro por cumplir sus sueños.