La exconcursante de 'Supervivientes' explica la encrucijada a la que ha hecho frente en los Premios Forbes

La exparticipante de 'LIDLT' ha apostado por un minivestido rojo y el cabello peinado hacia atrás en un efecto mojado

Los looks de influencers y famosos de Telecino en la alfombra roja de los Forbes Best Content Creators 2024

Claudia Martínez ha confesado el problema al que se ha enfrentado en la alfombra roja de los Premios Forbes Content Creators 2024, a los que acudía como nominada. La influencer de 28 años, a la que conocimos en 'MyHyV', después participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', ha apostado por un minivestido de color rojo de plena tendencia y el cabello peinado hacia atrás en un efecto mojado.

A través de su perfil oficial de Instagram, donde le siguen casi 800.000 usuarios, la creadora de contenido hacía partícipes a sus seguidores de su preparación para la ceremonia. Tal y como adelantaba, quería "arriesgar" con su look para una noche tan especial. Claudia Martínez estaba muy emocionada de asistir al evento en categoría de nominada, todo un sueño hecho realidad para ella.

"Segunda vez en Forbes y primera vez en la lista Best Content Creators. Qué ilusión, gracias", ha escrito la pareja de Mario González en la publicación en la que muestra al detalle el modelito escogido para la ocasión: un minivestido color rojo pasión palabra de honor que le sentaba como un guante y que ha sido muy aplaudido por sus incondicionales.

Para potenciar el outfit, la exconcursante de 'Supervivientes' optaba por peinar su cabello con un wet look, uno de los peinados cada vez más recurrentes entre las celebrities en este tipo de eventos y ceremonias. Pero ahora Claudia Martínez ha reconocido que no se sentía del todo cómoda. De ahí que haya tenido que enfrentarse a un problema de inseguridades durante la noche. A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado sobre cómo ha hecho frente a esta encrucijada a nivel psicológico.

"Me han convencido para hacerme este pelito, aunque yo no me veo muy allá... pero a veces hay que cambiar", reflexionaba en un primer momento la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Ya después de desfilar por la alfombra, confesaba sus miedos a través de su cuenta de Instagram secundaria, donde cuenta con un numero reducido de seguidores y ha creado como un "espacio seguro" para hablar de este tipo de inseguridades.

Me han convencido, pero yo no me veo