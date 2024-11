Isa Pantoja cambia de hábitos por los primeros antojos del embarazo: "Ahora me encantan"

Pero también para Isa Pantoja, que reconoce que, aunque está de muy poquito, no está teniendo nada que ver con su primer embarazo. "Lo quiero muchísimo, aunque todavía no lo tengo, pero obviamente ya hay una conexión. Con Alberto, antes de nacer, yo sentía una protección, de darle más amor, porque había gente que no lo deseaba. No era una alegría... Para muchos familiares no era una buena noticia. No se celebró", ha expresado en televisión.