¡Por fin llegó el gran día! Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez se han convertido en marido y mujer. La exconcursante de ' GH VIP ' y el futbolista han puesto el broche de oro a su historia de amor amor con una boda de la que ya conocemos algunos detalles que se han filtrado como el vestido de novia que la canaria lució en la fiesta o el escenario donde la pareja se dio el 'sí, quiero'. Todos los detalles en exclusiva lo podremos ver el próximo miércoles 6 de julio en Mitele Plus y el 7 en Mtmad.

Ya lo advirtió. Aurah Ruiz no quería "un vestido típico" para el día de su boda y así ha sido. Mientras Jesé soñaba con verla convertida en una "princesita Disney", ella dejaba claro que, a pesar de fascinarle este estilo, las piezas ceñidas y de corte sirena le encantaban. También avanzaba que tendría " una cola muy larga", "una raja hasta aquí arriba" y muchos detalles , entre ellos las transparencias, pedrería, flores e, incluso, las plumas.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no estaba dispuesta a renunciar a su lado más sexy al vestirse de blanco. Y lo ha conseguido. La pieza que ha escogido y que ha lucido al menos en la celebración de su boda cuenta con muchos de esos detalles que ya nos adelantó en unos de los vídeos previos a su boda que se publicaron en mtmad. En lo que al plano beauty se refiere no podemos ver los detalles como el make up o el ramo en las imágenes filtradas, pero si la corona que llevaba y acompañaba a un elegante semirecogido.