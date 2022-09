"Compramos el predictor porque soy muy regular y no me cuadró que no me bajase la regla", ha revelado la catalana, que añadía que había querido compartir ahora esta información porque ha recordado que no había contado antes cómo supieron Jaime Astrain y ella que iban a convertirse en padres primerizos. Además, ha explicado que, por aquel entonces, presentaba los programas en los que se contaba la última hora de 'Secret Story' y ha compartido un vídeo del primer directo que hizo sabiendo que estaba embarazada.