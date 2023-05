Marta López Álamo muestra cómo era su nariz antes de someterse a una rinoplastia

La influencer ha compartido en sus stories una foto del 14 de septiembre de 2018 - poco antes de entrar a quirófano para someterse a una rinomodelación - en la que se puede apreciar cómo era su antigua nariz, que ella piensa que es muy parecida a la actual, pues no cambió su tamaño : "Es súper parecida a la que tengo ahora porque únicamente me afiné un poco el tabique porque de frente se veía más ancha".

En esta línea, Marta López Álamo ha explicado que no retransmitirá su boda con el colaborador de 'Sálvame' en directo a través de sus redes sociales porque ha cerrado la exclusiva con una revista y, por contrato, debe abstenerse de subir fotos de su vestido de novia o de otros detalles durante los días posteriores a la celebración. No obstante, les ha prometido que, tan pronto como pueda, compartirá muchas fotos y vídeos del enlace , además de hacer otra ronda de preguntas para darle respuesta a todas sus curiosidades acerca de este día tan especial.

La andaluza ha defendido su decisión y ha asegurado que otras muchas compañeras influencers han hecho lo mismo, anticipándose a las posibles críticas que le lluevan por querer preservar la exclusiva para la revista. Por último, ha revelado que no está haciendo ningún entrenamiento ni rutina especial de alimentación de cara a la boda: "Sinceramente, estoy haciendo prácticamente lo que hago todo el año, cuidarme y cuando salgo no me contengo. No estoy haciendo absolutamente nada especial".