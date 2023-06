El periodista no ha dudado en explicar los verdaderos motivos que le mantienen alejado de la televisión, “a veces hay que parar”. Según explica Jorge Javier Vázquez, no está pasando por un buen momento, “el cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy”. Al parecer, el presentador tiene clara su decisión de hacer un parón en su profesión que lleva ejerciendo tantos años, “necesito parar para cuidarme” .

Una trascendental decisión que no es definitiva, pero sí necesaria para replantearse su futuro, “para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero”. Por el momento, Jorge Javier no regresará a la que es su casa “en estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana”. Unas contundentes palabras que dejan claras su inesperada determinación de alejarse por completo de la televisión.