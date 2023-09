Sandra Férriz da a luz a Noah, su hijo en común con Darío Sellés

Una nueva etapa se abre para la feliz pareja que ha vivido con total emoción todo el embarazo. Como todo lo que han experimentado en estos nueve meses, Sandra Férriz ha querido compartir no solo los instantes previos y el parto con sus seguidores, sino también la imagen más emotiva con la que han anunciado que ella y Darió Sellés se han convertido en padres.

Las últimas semanas han sido especialmente duras para Sandra Férriz. En la recta final, la influencer confesaba que ya no le quedaban energías para nada, que todo le costaba mucho y que convivía con dolores. "No me aguanto ni yo, pero todo sea por ver a este bebito lo antes posible", decía en su semana 36 y, según lo esperado, Noah ha llegado ahora para hacerla la mujer más feliz del mundo y poner patas arriba todo.