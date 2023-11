¿Qué fue de José Botella 'Chapis'? La vida actual del mítico presentador de '¡Qué me dices!'

La última aparición mediática de Chapis tuvo lugar en 2017 cuando acudió como invitado a 'Viva la vida'. Allí, Chapis explicó que no tenía pareja y tampoco intención de enamorarse. También comentó que dedicaba sus días a cuidar a su madre, con la que convivía a las afueras de Madrid. "Alguna vez me han propuesto volver a la televisión, pero mi madre me aconsejó que no me metiera en más líos", declaró en su día. Su último programa como presentador se emitió en enero de 1998.