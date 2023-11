Laura Matamoros habla del problema que le ha impedido acudir a los 'Gen Z Awards'

La ganadora de 'GH VIP' iba a presentar un premio en los 'Gen Z Awards', pero se ha visto obligada a renunciar a esa labor

La finalista de 'Supervivientes' ha explicado el motivo de su ausencia en la gala a través de sus redes socialesS

La entrega de los premios 'Gen Z Awards' ha reunido a un buen número de caras conocidas del mundo de las redes sociales y de la televisión, entre las que no ha podido estar Laura Matamoros, que iba a ser la encargada de presentar el premio de la categoría 'Health and fitness'. Ha sido la ganadora de 'GH VIP' la que ha querido aclarar el motivo de su ausencia en la gala en sus stories de Instagram.

"Me hacía muchísima ilusión presentar uno de esos premios, pero la semana pasada me salieron unas analíticas alteradas", ha explicado la influencer, que añadía más datos desde el sofá de su casa y en compañía de su hijo menor, Benji Junior: "En los resultados salieron alterados unos parámetros que tengo que mirar con varias pruebas médicas. Hasta que no tenga todos los resultados me lo voy a tomar de la mejor manera posible".

La finalista de 'Supervivientes' ha intentado no caer en la negatividad, pero no ha podido evitar resaltar la pena que ha sentido por no poder ir a la gala para entregar uno de los galardones. Por otra parte, ha preferido no ahondar en detalles sobre el problema de salud al que podría enfrentarse porque quiere esperar a conocer los resultados de las pruebas a las que se va a someter en los próximos días.

"De momento no voy a contar qué es hasta que no me haga todas las pruebas necesarias para ir descartando y sabiendo que es, porque no quiero ni alarmar ni decir de más", ha comentado la colaboradora de 'Vamos a ver', que esperará hasta tener todos los resultados de sus pruebas para hablar abiertamente sobre el tema.

