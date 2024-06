Las preciosas palabras que Álvaro Muñoz Escassi ha dedicado a la que fuera Miss España 1996 chocan con lo que ella misma ha dicho que ha sido el fin de su relación. María José Suárez lamentaba que el suyo "no ha sido el mejor final", dando a entender que su ruptura no ha sido precisamente amistosa mientras él ha optado por no hacer referencia al balance de su noviazgo ni al trance doloroso que están pasando.