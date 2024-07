"He sufrido un accidente de tráfico, no sé ni por dónde empezar. El golpe que yo recibí... Sé que ha habido casos que... No quiero pensarlo. He vuelto a nacer. Recuerdo solo momentos, y al fondo a mi padre y a mi madre con caras de angustia. Sin ellos todavía saber la gravedad de la situación. Me di el golpe y empecé a decir 'la columna, la columna, la columna...'. He soñado con el golpe 300 veces. Fui directa al hospital", explica la novia de Juan José Peña.