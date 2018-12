telecinco.es

Sin ninguna duda, una de las relaciones que ha marcado la vida de Adara ha sido la que tuvo con Pol, al que conoció durante su paso por 'Gran Hermano'. Adara ha hablado como nunca para 'Outdoor' confesando detalles hasta ahora desconocidos de su ruptura con Pol y dando su opinión sobre su relación con Maestro Joao.

Adara ha explicado que su relación con Pol en la actualidad es nula y que nunca más van a tener contacto: "La puerta está totalmente cerrada". Además, tal y como nos ha contado, Pol intentó volver con ella por todas las vías tras romper su relación: "Se dedicó a mandarme regalos, flores..."

Tras poner fin a la relación, Adara nos ha confesado que lo pasó un poco mal: "Al estar en la casa sentía más, porque todo allí se siente mucho más fuerte. Si le hubiera conocido fuera de 'GH', creo que nunca hubiera estado con él".

Adara tiene claro que "Pol es capaz de vender a su madre por tener fama" y además no se cree para nada su relación con Maestro Joao: "Creo que a él le gustan los chicos, pero ahora tiene una relación como la que tenía Joao con Luismi 'El Niño': pagarle todo, interés por la fama… Pol se está aprovechando de Maestro Joao económicamente. Aunque no me creo que estén juntos, creo que sí que tendrán algo de vez en cuando".

Pero por si fuera poco, Adara nos ha confesado algo desconocido hasta el momento. Si bien ya nos contó que el tiempo le había dado la razón con el tema de que a Pol le gustaban los chicos, ahora Adara nos ha desvelado detalles hasta el momento desconocidos. "Las cosas siguieron con otros chicos fuera de 'GH'. Veía mensajes y cosas...Yo se lo decía, pero él me seguía diciendo que eran amigos, que eran bromas. Lo último que vi fue una conversación con un chico conocido que le decía que fuera a verle a Canarias. Pol le decía que no podía ir porque estaba malo y él le respondía: por eso no me das de tu medicina", explica.

En concreto, Adara nos ha confesado que se trata de Ricky de 'Gran Hermano': "Los dos entraban al juego. Yo le seguía preguntando a Pol y él no me lo decía. El problema es engañar a una persona, Pol no me reconocía que era gay. Estando con él me sentía engañada, aunque con chicas no hacía nada. Le pregunté en muchas ocasiones que si era gay, pero él no lo quería reconocer".

Aunque la exconcursante de 'GH' veía este tipo de cosas, nos ha reconocido que la ruptura no fue solo por eso: "Ya llevábamos de equipaje todo lo de la casa. El día que decidí dejarlo fue por un cúmulo de cosas. Pol se fue a casa de su madre y me dejó sola en Barcelona, aunque vivía al lado. Él se fue con las maletas y yo cogí y me volví a Madrid. Fue la última vez que le vi, aunque una vez vino a mi casa a intentar arreglarlo. No pudo ser".

Además, al preguntarle que qué le diría a Maestro Joao sobre Pol, Adara nos ha respondido así: "Tampoco podría decirles mucho porque no me creo su relación. Le diría que aunque ahora su suegra (madre de Pol) pueda estar muy feliz, porque es lo que quería, que se baje de la nube. La madre de Pol estará feliz porque ella quería que Pol fuera gay".

En cuanto a lo que Pol dijo sobre que Hugo, ganador de 'GH Revolution', podría ser el padre de Adara, ella ha respondido así: "Maestro Joao podría ser su abuelo. Madre mía, que situación…a ver hasta donde llevan su montaje" : "Maestro Joao podría ser su abuelo. Madre mía, que situación…a ver hasta donde llevan su montaje"

"Hoy por hoy él está haciendo todo eso que me echaba en cara a mí. He demostrado que no soy ninguna mantenida. Yo no tengo que decirle lo que tenemos Hugo y yo o lo que ganamos o no dejamos de ganar. Se está demostrando que no soy ninguna mantenida". Adara considera que Pol hoy por hoy está haciendo todo lo que le echó en cara a ella cuando dijo que su embarazo estaba estudiadísimo He demostrado que no soy ninguna mantenida. Yo no tengo que decirle lo que tenemos Hugo y yo o lo que ganamos o no dejamos de ganar. Se está demostrando que no soy ninguna mantenida".

Para cerrar definitivamente su capítulo con Pol, Adara le mandaría el siguiente mensaje: "A Pol simplemente podría decirle que no hable de mí y que me olvide. Yo ya tengo otra vida en la que Pol no entra. Pol es indiferente en mi vida y en la de Hugo. Para Pol siempre fui un interés, para ver que podía conseguir en el mundo de la televisión, para ser más conocido...Pol me vaciló, vivió una mentira conmigo. Le interesaba seguir juntos, que siguieran saliendo cosas, el morbo. Él quiere ser famoso a toda costa e incluso intentaba manejarme. Llegó incluso a insinuarme hacer un montaje. Yo le dije que no iba a entrar ahí porque eso era peligroso en una relación".