Adara confiesa el sexo del bebé que espera con Hugo: "Estoy que me da algo"

Ayer por la mañana, Adara confesaba que había ido al médico. Aunque le habían dicho que todo estaba muy bien, "hasta la semana 20" no le podían decir si era niño o niña., comentaba tras esta visita. A través de varios 'stories' de Instagram que tenían lugar a continuación Adara contaba que esa misma tarde tenía cita en una clínica privada de Mallorca y que por fin se podría saber el sexo del bebé que espera

Tras la visita a la clínica,. Lo hacía a través de un 'storie' de Instagram en el que podíamos ver lo emocionada que estaba. "Es un niño", escribía en ocho ocasiones y acompañado de iconos de corazones. Además, Adara añadía lo siguiente: "Estoy que me da algo".

En 'Outdoor', hemos podido hablar con la exconcursante de 'GH' tras la comunicación de esta noticia y esto ha sido lo que nos ha contado: "En un principio me daba igual lo que fuera, pero la gente me decía tanto que iba a ser niño que al final me ilusioné con que lo fuera".