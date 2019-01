Adara Molinero da detalles de su embarazo: “Antes tenía muchísimo miedo al parto”

Adara Molinero ya cuenta las semanas para dar a luz a su primer hijo, Martín, fruto de su relación con Hugo. Con 34 semanas de gestación, la ex concursante de Gran Hermano ha dado algunos detalles a través de su cuenta de Instagram , sincerándose al máximo sobre sus expectativas: " Antes tenía muchísimo miedo al parto, pero ahora mismo tengo muchas más ganas de tenerlo", reconoce.

Así ha arrancado la influencer, quien ha reconocido que "tengo la tripa enorme, cada vez me cuesta todo muchísimo más". En concreto, ha indicado que lo que más sufre es agacharse o "andar distancias muy largas".

A pesar de sus declaraciones tan positivas, Adara no ha querido despedirse sin antes avisar de que se encuentra atravesando días regulares: "Por cierto, estoy un poco malita de la garganta, pensé que me libraría pero no".