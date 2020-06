Aguasantas reaparece: presenta a su novio y cambia de look

Aguasantas ha dejado en shock a sus seguidores. La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y concursante de ' GH VIP' ha reaparecido en sus redes sociales por todo lo alto: enamorada y con un nuevo look. La expareja de Manuel Cortés ha presentado a su nuevo novio y ha estrenado nueva imagen en su perfil de Instagram. Un look de lo más arriesgado e innovador por el que se ha ganado un sinfín de piropazos.

Todo apunta a que la que fuera nuera de Raquel Bollo está atravesando un momento muy dulce de su vida, y sus últimas publicaciones en redes sociales no hacen otra cosa que confirmar nuestras sospechas. Muy bien acompañada y con un look de lo más cañero: así hemos podido ver a Aguasantas en su última aparición pública.

¡Locamente enamorada! Aguasantas presenta a su nuevo novio

El cantante ha conseguido acaparar todas las miradas de los fans de la andaluza, a la que han querido desear todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida: “Te veo con este pivonazo y me alegro mucho de verte feliz”, “me encantan los dos”, o “maravillosa pareja”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en esta publicación que respira romanticismo se mire por donde se mire.

La extronista de 'MyHyV' ha reaparecido con un look de lo más arriesgado

Dicen que el amor te hace cometer locuras…y, aunque no sabemos si el rompedor cambio de look con el que ha aparecido Aguasantas ha tenido algo que ver con esa locura de la que hablan, lo cierto es que la modelo sevillana ha cortado por lo sano y se ha despedido del que era su sello de identidad: su cabello extralargo y ondulado.

Pero, -siguiendo con los refranes-, también hay quien dice que quién no arriesga, no gana. Y Aguasantas ha ganado. La exconcursante de ‘GH’ ha impactado a todos haciéndose trenzas en todo el cabello. Un look de lo más rompedor que ha generado un sinfín de reacciones (¡y todas buenas!).