Aguasantas, ex del hijo de Raquel Bollo, anuncia que está embarazada: "Estoy muy contenta"

Aguasantas y su novio, muy emocionados con el embarazo

Aunque todavía desconocen el sexo del bebé, Aguasantas ha revelado que su novio y ella quieren que sea niño, aunque tampoco les importaría que fuera niña. La ex del hijo de Raquel Bollo ha contado también que ha tenido mucha fatiga y que no lo ha pasado muy bien durante estos primeros meses de su embarazo: “Lo he pasado muy mal, había días que no podía ni comer y he bajado de peso”. Para terminar, la exconcursante de ‘GH’ le ha pedido a sus seguidores que le acompañen en esta nueva etapa de su vida y que estén muy pendientes de todas las novedades que irá compartiendo a través de sus distintas redes sociales.