Alba Carrillo da la cara con pruebas del acoso recibido por su fugaz relación con Courtois

Debido a las acusaciones que recibió por parte de muchos aficionados del Real Madrid, que llegaron a responsabilizarle del bajo rendimiento de Courtois, Alba Carrillo ha demostrado con pruebas que la oleada de críticas que recibió es real y que en ningún momento se ha inventado nada sobre toda esta polémica. "He estado de bajón, me han salido hasta calenturas. Lo he pasado mal en mi vida, pero esto ha sido demasiado", confesaba Alba Carrillo en 'Ya es mediodía'.