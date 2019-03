Oriana y Violeta le hacen un desplante a Steisy evidenciando su mala relación : "Allá ellas"

La respuesta de Steisy

Una actitud por parte de sus compañeras de reality que parece que no ha sentado nada bien a la que fuera concursante de 'Supervivientes'. Steisy ha querido responder a las nuevas mejores amigas a través de sus 'stories' de Instagram, donde no ha dudado en llamarlas amargadas. "Cuando estás feliz te gusta todo, cuando estás amargada como Violeta es normal que no pares de quejarte y despreciar el viaje. Luego me llaman cateta, yo que me intereso por la cultura y por aprender, por probar cosas nuevas, por respetar, por todo", ha comentado.