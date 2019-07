Alba Carrillo se somete a una elevación de glúteos: "He sucumbido al efecto Kardashian"

"Como muchos de vosotros me estáis preguntando desde la semana pasada ¡Hoy por fin os lo cuento todo! Sí, también he sucumbido al Efecto Kardashian. Quería elevar un poquitín los glúteos y mi doctor me ha recomendado el tratamiento más top. ¡Estoy encantada! Ya sabéis que me gusta compartir #AlbiConsejos así que tenéis toda mi experiencia sin filtros", escribe Alba que se ha sometido a un novedoso tratamiento para conseguir el tan deseado culo de la Kardashian.