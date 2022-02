Alba Carrillo siempre ha presumido de tener un particular sentido del humor. La exconcursante de 'GH VIP' suele tomarse todo con bastante humor y la ironía forma parte de su día a día. Un recurso que ha vuelto a utilizar a través de sus redes sociales, donde con una gran sonrisa, ha vacilado públicamente a Marta Riesco.

A sus 34 años, la colaboradora de 'Ya es Mediodía' ha decidido volver a la Universidad. No conforme con sus asiduas colaboraciones en distintos programas y realities de Telecinco, Alba Carrillo ha querido continuar formándose y cursar la carrera de Criminología, en la que se encuentra cursando el primer curso.

Estos días, la madrileña se ha enfrentado a algunos exámenes cuatrimestrales; una ocasión que no ha querido dejar desaprovechar para mandar un pequeño zasca a la exnovia de Antonio David Flores. "Hoy me he levantado a las 5 de la mañana, ¡¡¡como Marta Riesco!!! Último examen", escribe muy contenta, deseando que el periodo de pruebas finalice.