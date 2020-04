Aless Gibaja reflexiona sobre su pasado, su presente y su futuro: "Estaba supercansado de Oriana"

Del fin de su amistad con Oriana a su duro pasado por el bullying: el exconcursante de 'GH' se sincera como nunca

Aless Gibaja es diferente, y lo sabe. Si Instagram tuviese su propio tarotista, ese sería él. Y no precisamente por sus dotes adivinatorias. Sus ‘superconsejitos’ han dado la vuelta “around the world” y eso hace que cuando los contemplamos frente a él se produzca la “magia”. Su “hola, bebés” ya se ha convertido en patrimonio de la humanidad y sus más de 700.000 seguidores de Instagram avalan su incuestionable éxito.

Aless ha conseguido hacer de su pasión su profesión, pero no todo ha sido un camino de rosas. Así lo confiesa al hablar de los duros momentos que vivió en su infancia por culpa del bullying, que le hicieron aprender que “la vida es demasiado corta como para no ser uno mismo”. El hecho de ser diferente ha ocasionado que uno de sus lemas vitales sea “cero dramas, siempre smile”, por lo que no duda en decirle “bye, thank you, next” a todo el que no le aporta “nada bueno”.

La única vez que se puso frente a una bola de cristal le dijeron que “ahora estaría en Hollywood”, pero nada más lejos de la realidad. Parece que aquella mujer tampoco tenía el don de la adivinación. A nosotros nos gusta más este Aless, el que ha demostrado a sus miles de seguidores que nadie puede pretender enseñarnos qué significa “la normalidad” hoy en día.

Al influencer no es el único al que se le da bien lo de echarle fantasía a la vida. De ahí que hayamos decidido convertirle en nuestro consejero esotérico de confianza. Porque así es como le vemos en ‘Outdoor’ y así ha desplegado todo su potencial en el vídeo de apertura. Aless se asombra al ver los looks que lucirá durante la grabación. Está deseando meterse en el rol esotérico planteado para él y enfundarse las prendas de la firma ‘It-Spain’ elegidas para la ocasión, que en sus propias palabras son “una fantasía”.

Los looks escogidos son una clara representación del “exceso hecho arte”, y eso hace que él esté fascinado y casi hechizado. Cuando el piloto de las cámaras se enciende, Aless se transforma. Es pura energía, pura locura, una auténtica revolución. Ante tal espectáculo, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de oro para preguntarle todo sobre su difícil pasado, su presente y su incierto futuro…

Acabo de meterme en tu Instagram y no veas qué cantidad de seguidores tienes. ¿Cuáles crees que son las claves de tu éxito?

Ser tú mismo. Inspirarte en otros, pero sin copiar. Ser natural y hacer lo que te gusta sin tener miedo a compartirlo. Yo tengo un público superjoven, de niños de 7 a 10 años, y en ocasiones tengo que cuidar un poco mi contenido. Intento cuidarlo, pero siempre hago lo que me gusta.

Aless Gibaja y los ‘superconsejitos’ van prácticamente de la mano. ¿Cómo se te ocurren tantos?

Me inspiro cuando veo alguna frase. Ya me salen solos, al final es todo cuestión de práctica y se me van ocurriendo. Es verdad que intento hacer cada vez menos y que tengan como más repercusión.

Además de dar consejos, estás muy comprometido con el bullying y su lucha contra él. ¿Lo sufriste en tu propia piel?

Sí. Yo me mimetizo mucho con las personas, soy supersentimental. Veo a mucha gente que no puede expresarse o que no tiene facilidades para ello. Yo he estado siempre concienciado sobre esto porque toda mi vida he sido diferente a los demás.

¿Has conseguido superarlo?

Ha sido superdifícil superarlo y antes me afectaba un montón. Nunca han llegado a pegarme, pero he recibido insultos y me han dicho cosas feas, como cuando hicieron una campaña neonazi para llenarme las redes sociales de esvásticas e insultos. No entiendo por qué hay que hacer daño a las personas por el hecho de ser diferentes. ¿Qué es lo común o lo normal en el 2020?

Intentan hacerme bullying, incluso otros compañeros del mundillo, pero ya no sufro

¿Pero lo sigues sufriendo actualmente?

A día de hoy también intentan hacerme bullying, incluso otros compañeros del mundillo cuando piensan que soy un friqui, pero ya no sufro.

¿Y has sufrido por amor? Cuéntame cómo está el corazón de Aless...

Ahora es como la pelotita de paja en el desierto. Estoy cansado de decepciones, de sufrir, de que me utilicen, de interesados y de vendedores de humo. Desde fuera se piensan que eres una superestrella, se creen que por estar contigo ellos van a ser la estrella del momento, y se equivocan. Al final, muchas veces nos ven como muñecos. Yo a veces me siento como un muñeco, te utilizan como un trampolín para llegar a algo, o eso intentan.

Estoy cansado de decepciones, de sufrir y de vendedores de humo

Para relación de “amor” la que tuviste con Oriana. ¿Qué pasó con vuestra amistad?

Fue por malentendidos de terceras personas, por una pelea que hubo y en la que ella sintió que no la apoyé. Yo estaba ya supercansado de Oriana, nos peleábamos todos los días. Fue una explosión y al final nunca se solucionó ni se habló. Cuando me hablan de ella siempre digo lo mismo: le deseo lo mejor y que le vaya superbién. Yo en realidad no tengo nada en contra de ella.

¿Quién puso el punto y final definitivo?

Fue mutuo, algo de los dos. Ninguno hablamos después de la pelea y nunca más se supo nada.

¿Y qué pasó en esa pelea?

Hubo una pelea en una discoteca. Estaban Liz y Yasmina también. Ella no se sintió apoyada porque yo defendí a otra chica que pensaba que llevaba la razón. Fue como un escándalo. Yo me volví ‘crazy’, lo admito: gritos, pelea… Luego ya nunca nos volvimos a arreglar.

Ni Oriana ni yo hablamos después de la pelea. Yo me volví ‘crazy'

¿Ahora en qué punto estáis?

Hemos coincidido superpoco y no cara a cara. Sí en el mismo sitio, pero no cerca. Hace unos días ella estaba en mi peluquería, yo la vi y no entré. Y ella también me vio, obviamente. No tengo nada en contra de ella, pero ahora tenemos vidas y círculos de amigos diferentes.

¿Volverías a ser su amigo?

No tendría problema en retomar la amistad con ella, pero ya ha pasado tanto tiempo que se me ha olvidado. No en plan mal, pero es algo olvidado. No le tengo ningún rencor ni le deseo ningún mal. Ahora sería un poco raro sentarse a hablar las cosas.

("Cero dramas, siempre smile", también detrás de la cámara. El 'making of' del encuentro con Aless Gibaja)

Con la que sí que te vemos muy bien es con Alejandra Rubio. Me encantaría saber cómo os conocisteis...

Nos presentó un amigo en común. Ella era todavía menor de edad. Llegó como supermona, con sus looks, con su carita graciosa y me cayó superbién. Me pareció una niña supermadura y superinteligente para tener 16 o 17 años. Desde el primer momento nos hicimos superamigos, es una de mis mejores amigas.

¿Dónde le ves más futuro en el mundo de la moda o en la tele?

Yo creo que en moda. Es increíble como da en cámara para editoriales, para campañas… La veo siendo imagen de una firma de maquillaje, por ejemplo. En tele se está defendiendo mucho mejor poco a poco. Habla muy bien y es una niña muy madura. Cuando llegas a un plató, hay gente que lleva muchos años y tiene mucha más experiencia. A veces, se valora más a la gente que grita que a la que habla tranquilamente. Para mí, sí que tiene más futuro en moda que en tele.

Recuerdo que María Teresa Campos me dio consejitos

¿Te gustaría verla en un reality?

Por mí sí. Pero creo que no va a pasar. A ella le gustaría ser presentadora, como Lara Álvarez por ejemplo. Le encanta lo que hace ella.

También te llevas muy bien con Terelu, ¿la conociste a través de Alejandra?

A Terelu la conocí antes que a Alejandra, cuando fui colaborador del programa de ‘Las Campos’. Luego, cuando entré en ‘GH VIP’, pude conocerla más y me pareció superdivertida. Hay una Terelu que a mí me encantaría que la gente conociera que no es la Terelu de la tele. Me gusta más la Terelu de calle.

¿Crees que madre e hija se parecen mucho?

Sí, las dos tienen mucho carácter y se parecen muchísimo. Para mí son como dos gotas de agua. Siempre me río con Alejandra y le digo que es igual que su madre. Terelu dice que es igual que su padre, pero tienen una personalidad superparecida. Creo que ellas tienen como una coraza hasta que conocen a la gente. Terelu da todo a todo el mundo.

¿Cómo es tu relación con María Teresa Campos?

María Teresa es supernatural, supersincera. Yo recuerdo que a mí me dio hasta consejitos. Me dijo que tenía que ser educado con todo el mundo cuando llegara a plató y que saludara desde a los cámaras hasta el director. Es una enciclopedia y se puede aprender mucho de ella.

¿Y con Carmen Borrego?

Con Carmen también tengo buena relación. Aunque parezca la más seria o que tiene mala leche, es superdivertida. Tiene más mala leche Alejandra que Carmen, que es la que más mala leche tiene de todas (risas). Carmen es supernatural y muy tranquila, es totalmente diferente.

Precisamente Carmen Borrego hace unos años estaba detrás de las cámaras y nunca imaginó un futuro delante de ellas. ¿Tú cómo ves el tuyo?

Me veo igual que ahora, a lo mejor con algún proyecto nuevo que salga. Haciendo mis cositas, viajando, con amigos, divirtiéndome y riéndome siempre. Espero que sea así, me gusta cómo estoy ahora.

Tras entrevistarle, el mundo de fantasía que para mí representaba se desmoronó cuando me abrió su corazón para confesarme los episodios más duros de su infancia. Ahora conozco su historia y algunos de sus secretos mejor guardados. La visión que tenía sobre él ha cambiado, porque detrás de su disfraz he encontrado al verdadero Aless Gibaja.

Los cinco ‘superconsejitos’ de Aless Gibaja

Aprovechamos que tenemos a Aless enfundado como un consejero esotérico para que nos muestre todo ese talento que exhibe en sus redes dando sus famosos ‘superconsejitos’. Por eso, le damos a elegir entre algunos personajes muy conocidos (que sólo sabrás dándole al play) y el resto de la creatividad la pone él. El ‘superconsejito’ del día es para…

