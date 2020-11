A través de sus historias de Instagram, el extronista de ‘MyHyV’ ha invitado a sus seguidores a preguntarle lo que quisieran saber sobre su vida. Ha sido entonces cuando uno de sus fans le ha preguntado si cree que en el futuro podrá tener algo con Melani, algo a lo que el madrileño no ha dudado en responder.

Y es que, a pesar de que su historia de amor con Melani fue una de las más sonadas del programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, lo cierto es que la joven decidió abandonar el trono sin ninguno de sus pretendientes, pues sentía que no estaba preparada para decantarse por ninguno de ellos.

Álex Bueno conoció a Melani Soler en 'MyHyV'

Álex Bueno intentó por todas las vías posibles que Melani le eligiera a él entre el resto de pretendientes. Sin embargo, ni su declaración de amor ni su petición de que se fuera con él surtieron efecto. Mostrándose muy dolida, la joven dijo que no podía irse con nadie porque no había conseguido enamorarse de ninguno de los chicos allí presentes. Finalmente, el ex de Fiama se fue del plató de ‘MyHyV’ totalmente destrozado.