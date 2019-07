Alma Cortés, hija de Raquel Bollo, se expone con un posado en bikini en medio de los rumores de embarazo

La hija de la colaboradora de 'Sálvame' declara su amor abiertamente

Eso sí, muy morena y con un bikini de lunares rojos, Alma se ha ganado los piropos de sus seguidores con esta última fotografía, aunque ella solo tenga ojos para uno, tal como ha plasmado en una tierna dedicatoria: "Según la forma de andar de cada cual se puede saber si ha encontrado su camino. Yo ya no camino, yo bailo. Bailo con tus ganas de hacerme la vida más bonita. Bailo si eres tú quien me coge la mano. Y no he dejado de bailar desde que te quiero 💚".