Amor 'GH' vuelve a la carga contra Sofía Suescun: "Tú no cantas, eres un grillo meado"

Ante los repetidos avisos de sus seguidores sobre lo que parecía una, Amor Romeira ha querido aclarar que todo ha sido un malentendido. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha contado que ella es encargada de gestionar las colaboraciones con influencers de la empresa de su amigo y ha asegurado que ella"Mis amores, me estáis mandando todo el rato la historia de Instagram de Sofía Suescun. Estáis desinformadas, así que tengo que informaros. Evidentemente yo, de manera inteligente, porque llevo el tema de las influencers, de contenido y la publicidad de Alberto Dugarte, le digo que sí, que hay que mandar a gente de su equipo, pero no a él. Toda esa gente que me está alertando de que Sofía Suescun está con Alberto Dugarte,ha explicado.

Además, Amor ha aclarado que Sofía Suescun sabía en todo momento que Alberto, amigo de Amor y dueño del centro, no iba a acudir a la grabación tras posicionarse del lado de la Romeira después de toda la polémica y que simplemente iban a mandar a su equipo: "Ella sabía que no iba a ir Alberto Dugarte. No va a ir, ni te va a maquillar, ni te va a peinar, ni eres bienvenida en el centro, tú solo tienes a gente de su equipo. Yo estoy encantada. Tú, Sofía Suescun, tienes a gente de su equipo porque yo le he dicho que sí, que vayan a hacerte tu videoclip. También te dejo sacar single con mi discográfica ".

Amor está convencida de que la que fuera ganadora de 'Supervivientes' y 'GH' intenta ser una fusión de Ylenia y ella, pero ha asegurado que no lo conseguirá y que su trabajo como cantante dejará mucho que desear. "Querer ser Amor Romeira e Ylenia Padilla en uno es imposible. Primero, porque te falta el talento que yo tengo y segundo, porque te falta la espontaneidad que tiene Ylenia. Porque no cantaba, no, pero nadie se la perdía, porque ella es icónica, a ella la admiran. Lo de Ylenia se llama historia de España, ella es historia viva de España. Lo tuyo se llama intentar dar la nota, se llama intentar ser algo que no eres. Lo tuyo se llama no me queda más remedio que inventarme algo. Me hace gracia que tú ahora saques un single, tú no cantas una p*** mierda, eres un grillo meado bajo la lluvia de mayo. Te crees que porque tengas tantos seguidores como ella, puedes ser igual de icónica que Ylenia", ha asegurado mientras recitaba míticas frases de la de Benidorm.