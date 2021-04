Ana María Aldón continúa sin querer posicionarse en el conflicto entre Rocío Carrasco, sus hijos y Antonio David Flores . La mujer de José Ortega Cano no se siente cómoda con la situación y no comparte que se mencione a su marido en este tema. No obstante, y aunque la familia de Ortega Cano siempre se ha mostrado más cercana al que fuera colaborador de 'Sálvame' que a la propia Rociíto, la exconcursante de 'Supervivientes' ha reconocido que no le han felicitado por su cumpleaños.

Pero ni Ana María ni José Ortega Cano parecen haber felicitado al exguardia civil. Al menos ella personalmente no lo hizo, tal y como confesaba a los micrófonos de Europa Press. " A mí nadie me felicita" , responde a los periodistas con cara de sorpresa.

La colaboradora de 'Viva la Vida' responde además que desde su casa no se ha mandado ningún tipo de felicitación a Antonio David, pero que no es nada fuera de lo común, ya que nunca suelen hacerlo. "¿Por qué se va a empeorar la relación?", dice negando que exista un mal bache entre las familias. "No sabía ni que era su cumpleaños. A mí tampoco me felicita nadie en el mío. Yo felicito a mis hijos, a mi marido… felicito a mi familia cercana. Yo no sabía ni que era su cumpleaños", añade.