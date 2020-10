La exconcursante de 'Supervivientes' habla del ictus de su hermano

Tal y como ella misma ha contado, no ha podido pasar ni 24 horas en Madrid, pues según ha sido conocedora del estado de salud de su hermano, ha decidido volver a poner rumbo a Cádiz. “Ayer salí a la una de Cádiz y hoy me vuelvo otra vez porque tengo un hermano que se ha puesto malito. Le ha dado un ictus, pero está estable. Está muy bien, se está recuperando”, ha señalado en un tono de voz sombrío pero con el ánimo de no preocupar a sus seguidores.