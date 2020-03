Anabel Pantoja manda un mensaje a su novio Omar: “Gracias por darme el hogar”

“Pánico y lejos de mi familia. Pero a tu lado es todo lo que me calma. Gracias por darme el hogar, la calma y hacerme única.Te quiero, Omar. PD: Perdóname cuando me pongo nerviosa y la pago contigo”, ha escrito la joven. De esta manera, la televisiva ha querido compartir su realidad con sus seguidores y dar las gracias al hombre de su vida.

¿Sigue adelante la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez?

Solo me falta el vestido”, reconocía la joven en ‘El tiempo del descuento’ a algunas de sus compañeras, llegado a afirmar que ya tenía “ la fecha, el sitio y el menú….”. La influencer reconoció que su boda no sería en Canarias y que contaría con la actuación de su primo Manuel Cortés. Un enlace que no sabemos si ha tenido que posponer dadas las circunstancias actuales que se viven en nuestro país por motivo de la crisis sanitaria por el coronavirus.