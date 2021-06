El cambio es evidente en Anabel Pantoja . Con el verano cada vez más encima y el orgullo de verse bien tras pasar una última vez por el quirófano y eliminar la grasa sobrante en su cuerpo, la colaboradora de 'Sálvame' no puede evitar presumir de figura sin ningún tipo de censura.

La sobrina de Isabel Pantoja ha perdido ocho kilos tras su complicada operación de estética y ha adquirido mejores hábitos alimenticios para mantenerse en este peso con el que está tan encantada. Así lo demuestran las imágenes que sube en sus redes luciendo tipazo y también sonrisa por sentirse ahora mejor que nunca. Unas publicaciones que, por cierto, están arrasando no solo por el estilo que derrocha, sino porque también resultan más atrevidas . Buena prueba de ello ha sido su último posado con el que ha dejado sin palabras a sus seguidores.

Ahora que ya está totalmente recuperada, Anabel ha mostrado su nueva figura y en la imagen se puede ver su asombroso cambio físico en tan solo unos meses. Un proceso que no ha sido nada fácil y más tras conocer que el postoperatorio fue especialmente difícil: "Casi me desangro, me hicieron dos transfusiones", llegó a revelar la prima de Kiko Rivera del momento de la intervención más extremo.