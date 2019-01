Anna Padilla muestra su rostro y cuerpo al natural: “Así soy yo con cicatrices”

Con estas sinceras palabras, la influencer ha querido aclarar que, pese a mostrar la mejor versión de su día a día a través de sus redes y sentirse muy afortunada, esta no es la realidad de su vida, asegurando que, como todo ser humano, tiene sus momentos de bajón. "No soy mejor que tú, mi vida no es perfecta, no soy feliz todo el rato. Pero sí soy una buena persona, sí, me gusta mi vida, y sí, soy muy afortunada", ha comentado.

Por último, haciendo una aplaudida reflexión a los estándares de belleza y perfección que se comparten a diario en redes sociales, la hija de la presentadora de 'Sálvame' ha aconsejando a sus seguidores que no aspiren a ello, asegurando que la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas materiales: "No quiero que os comparéis con nadie, ni deseéis ser lo que no sois. Solo os dejo intentar ser vuestra mejor versión cada día, porque con lo que no esta en nuestra mano no podemos luchar. Solo nos queda el trabajo interior, el estar contentos con nosotros mismos. Pensadlo un poco y llegaréis a la misma conclusión que yo: la felicidad no está al lado de nada, solo dentro de ti. Permítete ser feliz, te lo mereces".