Antonio Tejado cuenta todo sobre su relación con Ylenia: "Tenemos un rollazo"

Antonio Tejado, exconcursante de 'GH DÚO', se ha sincerado en exclusiva para 'Lecturas' respondiendo a todas las polémicas que han tenido lugar tras abandonar la casa de Guadalix y aclarando todos los detalles de su relación con Ylenia Padilla, con la que protagonizó un gran acercamiento en 'GH'.

Aunque Antonio Tejado e Ylenia siempre han tenido una muy buena relación, es cierto que, tras su paso por la casa de 'GH DÚO', su cariño ha ido creciendo progresivamente. Antonio Tejado se ha sincerado hablando de la de Benidorm y, según cuenta 'Lecturas', podría dejar la soltería en breve, ya que parece que está muy ilusionado con Ylenia. Al ser preguntado por ella, el exconcursante de 'GH' ha declarado lo siguiente: "Me apetece tenerla cerca, no me va a fallar".

Centrándose en ella y aclarando sus sentimientos, Antonio Tejado ha hablado así sobre Ylenia: "Me gusta todo de Ylenia y la voy a cuidar. A mi madre le encanta y es raro, porque nunca le gusta nadie. Dice que somos iguales". Antonio Tejado ha reconocido que Ylenia y ella tienen un rollazo y que ha surgido una amistad muy especial: "Hasta el día que nos acercamos en una fiesta, no sabía que me importaba tanto. Me gusta todo de ella y la voy a cuidar". Al ser preguntado sobre si descartaría una relación con ella, el exconcursante de 'GH DÚO' ha respondido así: "¿Perdona? ¡Sería un idiota!".

Durante su paso por 'GH DÚO', Antonio Tejado confiesa que ha perdido 10 kg por "los nervios de estar sin los míos". El sobrino de María del Monte parece que tiene las cosas muy claras con Candela, su exnovia y ha destapado en exclusiva paras la citada publicación que tiene pensado dar pasos contra ella por las insinuaciones que ha hecho sobre una supuesta agresividad por su parte, llegando incluso a acusarle de ser violento. "No amenazo a Candela con demandarla, pienso en salvaguardar mis derechos y mi vida", ha explicado.

Antonio Tejado ha reconocido que no tenía miedo a lo que esperaba al salir de la casa porque para él el verdadero reto era el hecho de estar encerrado. Además considera que en 'GH DÚO' ha conseguido superarse. Su buena relación con Ylenia, con la que ha sido sorprendido incluso saliendo de un hotel , no es una sorpresa, pues dentro de la casa podemos ver que entre ellos había una química muy llamativa.

El exconcursante de 'GH DÚO' no ha tenido ningún problema en atender a los medios tras salir de la casa, pero es cierto que hasta ahora no se había sincerado tanto acerca de esta relación. Hasta la llegada de esta entrevista, esto es lo que habíamos escuchado por parte de Antonio Tejado al ser preguntado por la de Benidorm: "Ylenia y yo somos muy buenos amigos, lo sabéis. Es una persona muy importante ahora mismo en mi vida, una gran amiga. Estoy muy agradecido de haberme llevado del concurso a una persona así”, aclaraba Antonio entonces.

Entre otros muchos titulares que ha dado Antonio Tejado en esta entrevista, destacan los siguientes:

-"Estoy pensando en demandar a María Jesús Ruiz. La justicia es lenta pero llega y funciona".

-"Rosario Mohedano me ha demandado varias veces y he ganado. Me debe 30.000 euros porque perdió".

-"Conocía las adicciones de Kiko Rivera, pero no lo había hablado con él por prudencia".

-"Me sorprende que a la gente le choque que diga que necesito sexo todos los días".

-"No he dicho que sea infiel, he dicho que la fidelidad está sobrevalorada".

