Ares Teixidó se somete a una punción ovárica y la barriga le crece como si estuviera embarazada

Sin embargo, ha sido la propia Ares la que ha contado todos los detalles de la intervención cuando se ha despertado y del éxito que esta ha sido. Visiblemente emocionada por todo lo experimentado, la hemos visto en sus stories de Instagram llorar, pero estar muy feliz con el resultado. "Estoy muy contenta porque de esos 29 ovocitos que me han extraído han quedado 26. Quiere decir que solo había tres que no habían madurado del todo. Es un muy buen número. Los han congelado de tres en tres", ha dicho.

A su lado, como no podía ser de otro modo estaba Bruna agarrándole de la mano. Las dos no podían ocultar su cara de felicidad por vivir este momento y, la periodista aprovechaba para lanzar una recomendación general a otras mujeres : "Es tan importante que seamos conscientes de que la edad fértil de la mujer no corresponde con la edad social y el momento en el que aparece el deseo de ser madres. Por eso es tan importante la vitrificación de ovocitos", ha querido contar nada más despertarse.

La reportera está más feliz que nunca y no ha dudado en compartir su felicidad con sus miles de fans y así lo hizo saber plasmado en los versos de un poema de Elvira Sastre, 'Adiós al frío': "Yo amo a una mujer que me ama, y eso solo es coincidencia, eso es solo un acierto colocado a tiempo por las montañas que nos rodean, ni siquiera es suerte, no, es solo lo que le contaré a mi futuro cuando mi pasado me pregunte por qué ella, por qué tan fácil".