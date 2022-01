Deportista y atractivo: así es Javier, el hombre con el que relacionan a Anabel Pantoja

Una crisis confirmada por la propia sobrina de Isabel Pantoja, que lleva varios días durmiendo fuera de su casa de Pozo Izquierdo. Tras hacerse pública esta delicada situación, la colaboradora de 'Sálvame' se ha visto obligada a emitir un comunicado a través de su perfil oficial de Instagram aclarando que no existe ninguna tercera persona y que el hombre con el que la están relacionando no es otro que Javier Pantoja, un amigo suyo del alma .

"Nunca pensé poder realizar ciertos ejercicios o, al menos, durar más de treinta segundos. Temía lo de siempre; el no puedo, el me duele, el me asfixio, pero qué va...mi primo, Javier Pantoja, no te lo permite y te saca lo que tú jamás pensabas que tenías dentro de ti", reconocía la influencer hace unas semanas junto a una de las muchas publicaciones que ha compartido junto a su amigo, que se dedica a sacar la mejor versión de Anabel Pantoja.