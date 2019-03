Aurah Ruiz 'GH VIP' le dedica un vídeo a su ex: "Entrando en tu funeral"

La exconcursante de ' Gran Hermano VIP' ha sorprendido a sus seguidores con un impresionante vídeo en ropa interior con el que ha vuelto a la carga en contra de sus exparejas. Posando en traje de baño y presumiendo de su cuerpo, Aurah Ruiz ha protagonizado un sensual desfile dedicado a todos sus ex.

Con mucha ironía, la canaria ha acompañado el comentado vídeo con unas palabras de lo más reveladoras, demostrando que ha nacido para posar y enseñando a sus ex lo que, entre otras muchas cosas, se han perdido. “Yo entrando en el funeral de mi ex" , ha comentado la canaria entre risas.

Lo cierto es que no sabemos cuál de sus ex habrá inspirado a la exconcursante de 'GH' para grabar este comentado posado, pero desde que terminara su relación con Suso y se hiciera pública su batalla legal con Jesé Rodríguez, padre de su hijo, Aurah Ruiz no ha dejado de dedicarles, a través de sus redes sociales, duros mensajes a los que algún día fueran su pareja. ¿Cómo les habrá sentado a Suso y a Jesé este nuevo dardo envenenado que les ha dedicado Aurah?