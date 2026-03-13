El exconcursante de 'Supervivientes' confiesa qué momento atraviesa su relación con Cristina Porta

Anita se entera de la relación de Montoya y Cristina Porta en el plató de 'GH DÚO'

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Montoya ha hablado de Cristina Porta y ha aclarado en qué punto está su relación. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha hablado en exclusiva para Telecinco Outdoor a su paso por la alfombra verde de los Premios Dial, a los que fue invitado tras convertirse en uno de los rostros más mediáticos del panorama televisivo. Unas declaraciones en las que ha roto su silencio sobre su situación sentimental, despejando todas las dudas sobre si está soltero o ha iniciado un noviazgo con la periodista.

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Está en un muy buen momento de su vida. Y así, pletórico, Montoya ha atendido a los medios de comunicación. En exclusiva para la web de Telecinco, el de Utrera, de 32 años, ha dado detalles de cómo avanza su romance con Cristina Porta, que hace apenas unos días acaparaba todo tipo de titulares. Especialmente después de que se les viera acudir juntos al estadio Metropolitano para disfrutar del Atleti-Betis.

Sin esquivar las preguntas, algo que sí hacía cuando su plano sentimental se centraba únicamente en Anita Williams, Montoya ha aclarado en qué punto está su relación con la de Lleida, de 35 años. Lo más llamativo de esta entrevista ha sido que, si bien no ha querido ponerle nombre a su historia con la periodista, tampoco ha querido decir que esté soltero.

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"Es una palabra muy fea", ha señalado, en deferencia a Cristina Porta, con la que ha estado teniendo románticas citas y a la que le ha dedicado preciosas palabras en público. Es más, hace escasos días, cuando el exparticipante de La isla de las tentaciones ganaba el premio Iris tras su éxito televisivo, Cristina Porta no dudó en escribir un bonito mensaje en redes sociales, felicitándole por este galardón que tantísima ilusión le hacía.

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"Te lo mereces TODO", expresaba la influencer, dejando entrever el buen momento que atraviesan juntos, a pesar de que no le ponen etiquetas a lo que están viviendo. Aunque, a juzgar por la sonrisa de Montoya al hablar de ella en los Premios Dial y las pinceladas que ha dejado caer sobre lo que hay entre ellos, parece que la pareja podría seguir dando pasos y continuar afianzando lo suyo.

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