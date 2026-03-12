Lorena Romera 12 MAR 2026 - 17:23h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una foto en ropa interior tras lograr un impactante cambio físico

Patricia Steisy desvela su talla actual tras su cambio físico: "Mi alimentación no es un ejemplo a seguir"

Patricia Steisy ha posado sin ropa tras contar que ha perdido más de 50 kilos en cinco meses. La influencer de Granada, de 34 años, ha contado que ha perdido nueve tallas y que, actualmente, está más delgada que cuando salió de 'Supervivientes'. Aunque también ha reconocido que sus hábitos no son todo lo "saludables" que deberían, y por eso no quiere hablar públicamente de su alimentación, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' reconoce que se siente "más guapa que nunca".

Su cambio físico está en boca de todos. Aunque hay quienes ponen en duda su bajada de peso, pues la consideran "muy exagerada" para haber sido en tan poco tiempo, también están los que la aplauden por haberlo conseguido. Sobre todo teniendo en cuenta que la creadora de contenido reconoce sentirse muy a gusto y orgullosa de sí misma por haber sido perseverante y no haber tirado la toalla.

Tras estos meses de esfuerzo, la pareja de Pablo Pisa, padre de su hija Athenea, ha compartido una foto que ha dejado todavía más en shock a su legión de seguidores. Se trata de un posado en ropa interior, donde su impactante cambio físico es todavía más evidente. "Se te ve tan renovada, sana y feliz", "no puedes estar más guapa", "qué tipazo se te ha quedado", le comentan en la publicación.

Pero no todos los comentarios van en este sentido. Los hay más incrédulos que le preguntan "si Pablo no se pincha lo mismo que ella", ya que apuntan a que "ha ganado peso". También le preguntan "cómo lo hace para mantenerse y no sufrir el efecto rebote" si siempre está "comiendo de todo". Aunque en otras ocasiones sí que ha respondido a este tipo de comentarios, negando rotundamente haber recurrido a ningún medicamento para perder peso, esta vez Patricia Steisy ha hecho caso omiso a las críticas.