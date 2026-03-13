Verdeliss da su opinión más sincera sobre los combates de ‘La Velada del año VI’

Natalia Sette 13 MAR 2026 - 17:24h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' habla abiertamente sobre lo que piensa de la última edición de la velada de Ibai Llanos

Verdeliss toma una importante decisión que afecta a sus hijos

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Verdeliss ha querido compartir con sus seguidores su opinión sobre uno de los eventos más esperados del año en internet: La Velada del Año VI. La exconcursante de ‘GH VIP’, conocida por sus retos deportivos y su pasión por el deporte, ha comentado en redes sociales qué le parece esta nueva edición organizada por Ibai Llanos.

Aunque l leva muchos años dedicándose al deporte y en concreto al atletismo, Estefanía Unzu ha reconocido que en el boxeo no es ninguna experta. “Una cosa os voy a decir, no tengo ni idea sobre boxeo”, ha reconocido entre risas ante su comunidad. Aun así, eso no significa que no siga el evento.

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De hecho, la influencer asegura que cada año vive con entusiasmo esta cita que reúne a algunos de los creadores de contenido más populares de internet. “Sí que es verdad que la velada de Ibai nos provoca entusiasmo y lo solemos ver”, ha confesado. Todos en su casa, que no son pocos, se unen esa noche para disfrutar de este espectáculo que combina deporte y entretenimiento.

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Uno de los aspectos que más ha destacado de esta nueva edición tiene que ver con la igualdad en el cartel. “Tengo que decir que me parece genial que este año haya el mismo número de chicas que de chicos”, ha confesado. Para ella, la presencia de mujeres en el combate es importante por lo que representa. “Presencia nenis”, ha añadido con un corazón violeta.

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La Velada del Año se ha convertido en uno de los eventos más seguidos del mundo del streaming. Cada edición reúne a varios influencers que se preparan durante meses para subirse al ring y enfrentarse en combates de boxeo ante miles de espectadores, tanto en el recinto donde se celebra como a través de retransmisiones en directo por internet.

El evento, organizado por Ibai Llanos, mezcla deporte, espectáculo y entretenimiento, y suele incluir además actuaciones musicales, invitados especiales y una puesta en escena que deja a los asistentes con la boca abierta. Con el paso de los años, la velada ha ido creciendo hasta reunir a millones de espectadores.

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En esta sexta edición, varios creadores de contenido volverán a ponerse los guantes para enfrentarse en diferentes combates que ya están generando gran expectación entre los fans. Algunos de ellos llevan meses entrenando y compartiendo su preparación en redes sociales, mostrando el esfuerzo físico que implica subirse al ring.

Aunque Verdeliss reconoce que no domina el boxeo, sí valora el esfuerzo que hay detrás de cada combate. Acostumbrada a ponerse al límite con retos deportivos extremos, la influencer sabe bien lo que implica prepararse física y mentalmente para un desafío.