La exconcursante de 'Supervivientes' cumple 33 años redeada de mucho amor y en un precioso restaurante

Adara Molinero presenta a su novio, Vicente Romero, a su hijo Martín: las fotos de los tres juntos

Adara Molinero está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida personal. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha celebrado su 33 cumpleaños rodeada de amor, en un precioso restaurante y junto a su pareja, Vicente Romero, quien no ha dudado en dedicarle una romántica felicitación .

Desde que comenzaran su relación hace algo más de un año, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano' se muestra más enamorada que nunca . Aunque ambos suelen ser discretos con su vida privada, en ocasiones especiales como esta no dudan en gritar su amor a los cuatros vientos.

Para celebrar el cumpleaños de Adara, la pareja escogió uno de los restaurantes más exclusivos y populares de la capital: Amazónico. Este local se ha convertido en uno de los favoritos de los influencers gracias a su ambiente sofisticado y su espectacular decoración inspirada en la selva amazónica.

Tal y como se puede ver en las imágenes compartidas en redes sociales, la pareja disfrutó de una cena íntima en una de las zonas del restaurante rodeados de exuberante vegetación. El local destaca por sus bancos de terciopelo verde, grandes plantas tropicales, iluminación cálida y una atmósfera que recrea una auténtica jungla.

Durante la velada, Adara sopló las velas de un pequeño pastel colocado sobre un plato decorado con chocolate y un mensaje de cumpleaños. Brindaron por ella con copas de vino en una mesa iluminada por velas, creando un ambiente muy romántico.

Pero sin duda, lo que más llamó la atención fue la declaración de amor que el futbolista quiso dedicarle públicamente. A través de sus ‘stories’, Vicente escribió unas palabras cargadas de sentimiento hacia su pareja. “Hoy cumple años una personita que llegó para cambiarlo todo”, ha comenzado escribiendo.

Vicente no ha dudado en dejar claro lo importante que es para él Adara y todo lo que le ha cambiado la vida tras conocerla. “Hoy celebro tu cumple pero celebro mucho más, celebro que el destino te haya puesto en mi vida”, ha continuado escribiendo. Aunque muchos dudaron en los inicios de su relación, la pareja ha dejado más que claro que tienen un futuro juntos por delante.

“Gracias por ser como eres, por tu forma de querer y por cómo me haces sentir”, ha escrito. El mensaje terminaba con una frase que no dejó lugar a dudas sobre la intensidad de su relación: “Feliz cumpleaños. TE AMO. Ah! Y no tengo dudas… eres la mujer de mi vida”.