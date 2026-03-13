telecinco.es 13 MAR 2026 - 12:33h.

El exconcursante de 'Supervivientes' tiene un inesperado detalle público con su tío Agustín

Kiko Rivera comparte una foto con su madre tras la reconciliación: "Hay lazos que nunca se rompen"

Compartir







Kiko Rivera se encuentra en un muy buen momento. Tanto a nivel personal, como profesional. Después de confirmar que está "feliz" tras la reconciliación con su madre, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido una inesperada foto junto a su tío Agustín. Una imagen en la que aparecen los tres; el DJ, Isabel Pantoja y su hermano. Una publicación que, hace apenas unos días, resultaba impensable.

Esta nueva etapa de entendimiento familiar nos está ofreciendo un nuevo Kiko Rivera. Aunque muchos apuntan a que este cambio habría llegado de la mano de Lola García, su nueva novia, quien para muchos es el motivo de este camino hacia la reconciliación con su familia, sea como fuere, lo cierto es que hay un claro antes y después.

Tras publicar en su muro de Instagram una foto antigua junto a la tonadillera -imagen que le servía para promocionar el lanzamiento de su próximo single-, el que fuera también concursante de 'GH DÚO' ha compartido ahora una imagen junto a su tío Agustín, con quien, desde hace bastante tiempo, tiene una relación complicada.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Por este post ha resultado ser toda una sorpresa para sus seguidores, que no han dudado en hacerle llegar todo tipo de reacciones al artista, que ha acompañado la instantánea, también sacada de un álbum de fotos antiguo y en el que le vemos de pequeño sobre un escenario mientras su madre y su tío le miran embelesados, con estas palabras:

"A veces la vida te pone delante de un espejo y te obliga a mirar de verdad. A recordar de dónde vienes y a aceptar que en el camino también cometí errores que pesan en el alma. Tampoco ayuda cuando a tu alrededor hay ruido. Cuando en vez de apagar el fuego, lo alimentan. Pero también aparecen personas que, sin hacer mucho ruido, te ayudan a abrir los ojos y entender muchas cosas. Y, cuando entiendes, el corazón empieza a hablar", expresa el cantante.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"A veces la vida te pone delante de un espejo y te obliga a recordar de dónde vienes"

Una reflexión en la que habla sobre esos errores que ha podido cometer en el pasado y cómo ahora pretende resolverlos y acercar posturas. No solo con su madre, también con su tío Agustín. Además, el que fuera concursante de 'Supervivientes', con este mensaje, parece confirmar que su actual pareja, Lola, habría sido clave a la hora de dar este paso en firme y volver a tender la mano a su familia, algo que ya muchos sospechaban.