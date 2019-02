Bea 'GH' reaparece irreconocible con su nuevo look y la acusan de copiar a Ylenia

telecinco.es

La que fuera ganadora de 'GH' no deja de ser noticia por sus constantes y característicos cambios de look. Media melena, pelirrojo o largo y blanco: En esta ocasión, Bea ha sorprendido con un nuevo y radical look con el que hasta el momento no se había atrevido, un nuevo peinado que a muchos les ha recordado al de otra gran hermana.

Rubia platino, con flequillo y un arriesgado corte de pelo estilo 'garzon', la exconcursante de 'Gran Hermano 17' ha impactado a todos sus seguidores posando en redes sociales, luciendo el resultado de su cambio de look. "Game over", ha comentado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Retamal Sáez (@bearsaez) el 4 Feb, 2019 a las 12:11 PST

"Vaya corte, ¡estás tremendísima como de costumbre! Estás brutal y te favorece muchísimo ese corte Bea, muy guapa. Tienes un cuello y unos hombros perfectos para ese corte. Tienes mucho estilo", han comentado algunos de sus seguidores, encantados con el nuevo look de la que fuera ganadora de 'GH'.

Por otro lado, a muchos otros usuarios no les ha convencido el cambio de la ex gran hermana y no han dudado en hacérselo saber. "Eres camaleónica. Te queda muy bien pero me gusta más tu media melena", han comentado.

Además, muchas han sido las veces en las que la ex gran hermana ha confesado su admiración por Ylenia Padilla y las redes han tomado nota. Tras su increíble transformación, algunos usuarios no han dudado en acusar a la valenciana de copiar a la de Benidorm con su nuevo peinado. Pelo corto, rubio platino y flequillo: Recordemos que la concursante de 'GH DÚO' sorprendía a sus seguidores reapareciendo en redes con un look muy similar al que ahora luce Bea.