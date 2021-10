Belén Roca lleva años alejada del foco mediático. La vida de la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha cambiado radicalmente desde que la conociéramos como pretendienta - y después tronista - de 'MyHyV'. Sin embargo, aunque ya no sea uno de los rostros habituales de Mediaset, la exconcursante de 'GH' ha continuado ligada al mundo de la comunicación, es empresaria, está enamorada y está orgullosa de la vida que lleva su hija adolescente.

Desde ese momento, Belén apenas ha compartido contenido y ha estado desaparecida por temporadas. No obstante, y aunque en el plano digital prefiera llevar un ritmo más 'slow', los posts que hay en su perfil son un claro reflejo de la vida que lleva actualmente.

Los viajes son una de sus grandes pasiones y siempre que puede trata de escaparse de Galicia para descubrir nuevos lugares . La pandemia ha frenado hasta cierto punto su faceta 'wanderlust', si embargo, 'a terriña' y sus mágicos rincones siempre son un buen lugar para perderse. Así, últimamente Belén se ha convertido en una de las mejores embajadoras de Galicia para sus 'folowers' a quienes no duda en enseñar su tierra siempre que puede, bien por su cuenta o bien a través de colaboraciones pagadas como toda una influencer.

"Físicamente a mí no se parece, es clavada a su padre. En el carácter sí que se parece muchísimo a mí. La describiría como una niña superinteligente y superdisciplinada con el deporte, con sus estudios y con todo. Es superconstante y supercariñosa. A mí realmente me ha ayudado muchísimo. Con todo lo que ha vivido, y que he vivido yo también, es como un angelito caído del cielo", nos contaba hablando de ella en la cuarentena de 2020.