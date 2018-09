Carlos e Ivy 'GH 16' anuncian que esperan su primer hijo y comparten la ecografía

telecinco.es

Los exconcursantes de 'Gran hermano 16' han sorprendido a sus amigos y familiares con una magnífica noticia: van a ser padres de su primer hijo. Con una bonita fotografía, tanto Ivy como Carlos, que viven en Australia, han enseñado la primera ecografía del bebé que están esperando.

¡dale al play del vídeo que encabeza esta noticia! Si ya nos sorprendieron en la casa de Guadalix de la Sierra cuando Carlos le pidió por sorpresa a su novia Ivy que se casara con él, convirtiéndose en la primera pareja que contrajo matrimonio en 'Gran Hermano', ahora han hecho lo propio dando la noticia que tanto esperaban: van a ser padres y están muy felices. Si quieres saber todo sobre su nueva vida

Con una bonita fotografía de la ecografía de su bebé, tanto Carlos como Ivy, han querido mostrar su felicidad. Ella no ha dudado en expresar las ganas que tenía de contarlo, lo feliz que se encuentra tras pasar el primer trimestre y cómo irá compartiendo todo el proceso con sus seguidores: "No sabéis las ganas que tenía de contarlo pero me quería esperar a pasar el primer trimestre. Hasta el momento todo ha ido súper bien y la barriga se me va notando cada día un poquito más".

No sabéis las ganas que tenía de contarlo pero me quería esperar a pasar el primer trimestre

Además, la exconcursante de 'Gran Hermano' no ha dudado en expresar cómo está viviendo los primeros cambios en su cuerpo y la emoción que sintió al notar a su bebé dentro de ella: "No os podéis imaginar la sensación que sentí al ver que una vida se movía dentro de mí, ver sus piececitos, sus manitas, sus piernas cruzadas... no quería dejar de mirarlo 😍, de verdad que es una sensación única. La próxima vez que lo vea será para saber si es niño o niña. ¡Qué ganas! Os iré contando toda mi experiencia por aquí".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de I v y (@ivymauleon) el 23 Sep, 2018 a las 4:09 PDT

También Carlos ha aprovecha en su perfil de Instagram para contar cómo se siente como futuro papá y no ha dudado en explicar la emoción que vivió al verlo por primera vez: "Todo llega, y después de unos meses puedo decir, podemos decir, que vamos a ser padres. Sí, voy a ser papá, una sensación que me emocionó desde el primer día. Cuesta de creerlo pero el día que lo vi moverse aún midiendo 7cm se me humedecieron los ojos, se me aceleró el corazón y mi sonrisa en la cara no podía expresar lo que sentía".

Sí, voy a ser papá, una sensación que me emocionó desde el primer día

Ya ha pasado bastante tiempo desde que la parejita abandonó la casa de Guadalix y, ahora, su vida ha cambiado por completo. Van a ser padres y además están viviendo en una nuevo país. Como ya anunció Ivy en su presentación de 'GH', uno de sus sueños era irse a vivir junto con Carlos a Australia, donde vivía su madre. Pues en la actualidad, ese sueño ya es una realidad, pues la pareja vive allí desde hace un tiempo.

¡Felicidades, papis! Desde 'Outdoor' sólo podemos darle la enhorabuena a la pareja y desearles que todo vaya genial en el resto del embarazo.