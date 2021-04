Carme Chaparro: "Muchos adivinasteis el nuevo 'gadget' que he incorporado a mi vida"

La periodista sufre una pérdida de audición del 35 % en el oído derecho y padece síndrome de Ménierè

Hace cuatro años hizo público que padecía la enfermedad de Méniére a través de su cuenta de Twitter. Una deficiencia auditiva, en el oído derecho solo oye un 35% y en el izquierdo tiene un pitido constante, que Carmen Chaparro ha mostrado a todos sus seguidores una imagen en la que sale con un audífono.

“Esto es lo que estoy probando para mi tinnitus y mi sordera”, ha escrito la periodista animando a “perder el miedo o la vergüenza” ante un problema como la pérdida de audición. Ella, además de no escuchar bien por unos de sus oídos (el derecho), tiene un zumbido constante que “afortunadamente no es muy fuerte”, tal y como nos explicaba hace unos años en una entrevista en exclusiva para Outdoor.

Carme se sinceraba, salía del armario médico y hablaba abiertamente de este problema tras hacerlo público en redes sociales. “Si estoy hablando contigo me tengo que concentrar en escucharte. En un sitio donde hay mucho ruido, en un bar por ejemplo, no logro entender a la gente, así que me tengo que fijar en los labios o acercar mucho”, nos comentaba en la conversación que tuvimos con ella.

“Cuando hay un ruido el pitido se distrae y se camufla con el resto sonidos. No es insoportable, pero si hay silencio por la noche sí que siempre me acompaña el silbido”, comentaba con respecto al síndrome de Ménière que le acompañado junto con su deficiencia auditiva.

Una particularidad que lleva sufriendo desde que tenía doce años cuando le detectaron el síndrome junto la deficiencia auditiva. “Llevo muchos años con el síndrome de Ménière, me han hecho un montón de pruebas desde pequeña, he ido a muchísimos otorrinos y pasado por muchas perrerías desde que me lo detectaron, cuando tenía unos doce años”, explicaba, a la vez que confirmaba que (síndrome y pérdida de audiencia aparecieron juntas y de la mano.

“Siempre he tenido ambos problemas, pero primero me detectaron la pérdida de audición. Yo del oído derecho oigo sólo un 35%, un 36% cuando me lo diagnosticaron, y hay algunas frecuencias que no oigo nada”, comentaba.

Carmen Chaparro explica el motivo por el que se ha colocado un audífono

Y esa pérdida de audición, junto con los tinnitus que le provocan el síndrome, la ha intentado paliar colocándose un audífono que ha mostrado a todos sus seguidores en su perfil de Instagram, en el que acumula una legión de fans de más de 150 followers.

“Muchos adivinasteis el otro día el nuevo gadget que he incorporado a mi vida para hacerla más fácil. ¿A que no se ve? Ni siquiera con coleta. Un audífono. Perded el miedo. O la vergüenza. O el sentiros viejos. Yo tengo 48 años. Y no me siento mayor para nada”, ha escrito junto a una imagen suya con su nuevo audífono.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carme Chaparro (@carmechaparro)

“Mejora la calidad de vida de todos los que sufrimos estos molestos pitidos: el tinnitus. Yo voy a probar el audífono y os voy a contar mi experiencia real”, ha comentado mirando a cámara en el centro auditivo que ha elegido para ello.

Los otros problemas de salud que Carme Chaparro ha visibilizado

Pero no es el único que confiesa en sus redes. En 2017 explicaba su pérdida de audición y los molestos tinnitus que sufría desde pequeña, pero solo unos meses antes, Carme daba altavoz a otra enfermedad. La periodista sufre dolor crónico y así lo explicó en su perfil de Twitter:

“Yo no tengo que esconder nada, y al contrario, pienso que hacer públicas las cosas que nos pasan puede servir para concienciar o ayudar a otra gente, por eso decidí visibilizar mi dolor crónico: si puedo llamar la atención de alguien para que sepa que puede ir en busca de la unidad del dolor en su hospital, pues bienvenidas sean las redes sociales y bienvenida sea la salida del armario médica.”, explicaba orgullosa a nuestra cabecera hace unos años al preguntarle por ambas dolencias.

La etapa de Chaparro como reportera en Informativos Telecinco